«Это реалии, и именно из этих реалий нужно исходить». Путин впервые прокомментировал приход «Талибана» к власти в Афганистане

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Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель впервые прокомментировал приход движения « » к власти в Афганистане.

«Движение "Талибан" сегодня контролирует практически всю территорию страны, включая столицу. Это реалии, и именно из этих реалий нужно исходить, не допуская развала афганского государства», — передает слова Путина «Интерфакс».

Президент России также призвал прекратить «безответственную политику по навязыванию извне чьих-то сторонних ценностей, стремления строить в других странах демократию по чужим лекалам, не учитывая ни исторические, ни национальные, ни религиозные особенности».

В Москве видят, что талибы «уже заявили о прекращении боевых действий, приступили к наведению общественного порядка, обещали гарантировать безопасность местных жителей, иностранных дипмиссий». «Надеюсь, что все это будет воплощено в жизнь», — сказал Путин.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул и взяли под контроль всю территорию Афганистана. Президент страны Ашраф Гани бежал в ОАЭ.

В России "Талибан" признан террористической организацией, но несмотря на это, российские власти в последние годы поддерживают контакты с талибами. В отличие от западных стран, Россия не стала эвакуировать своих граждан из Афганистана после прихода талибов к власти.

20 августа Ангела Меркель прибыла в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Вероятно, это ее последняя встреча с российским президентом в статусе канцлера: Меркель не будет выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера на парламентских выборах в Германии, которые пройдут в сентябре.

Встреча Путина и Меркель Ангела Меркель и Владимир Путин в Кремле. Фотография Канцлер Германии приехала на переговоры в Москву — перед скорым уходом со своего поста

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