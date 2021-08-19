«Спутник V» модифицировали под штамм дельта. Будет ли вакцина эффективна против него, неизвестно

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Центр имени Гамалеи Минздрава России разработал версию вакцины от коронавируса «Спутник V», модифицированую под штамм дельта, сообщил директор центра, академик РАН Александр Гинцбург.

«В холодильнике уже есть сделанная конструкция вакцины», — цитирует его слова «Интерфакс».

При этом Гинцбург отметил, что пока неизвестно, будет ли этот вариант вакцины лучше существующих препаратов против штамма дельта.

С начала июня в России растут заболеваемость и смертность от COVID-19 на фоне распространения штамма дельта. На этот штамм приходится более 95% случаев заражения коронавирусом, выявленных в России, говорил 30 июля глава центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.

В июне в Москве, по данным Росстата, умерли 16 406 человек, что на 7138 человек больше, чем в допандемийном июне 2019 года. Это максимальный прирост смертей за месяц с начала пандемии в Москве. Мэрия города связала высокую смертность в июне со штаммом дельта и аномальной жарой.

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