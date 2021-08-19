Комик Идрак Мирзализаде вышел на свободу после 10 суток ареста за шутку про русских
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Комик Идрак Мирзализаде вышел на свободу из спецприемника в Москве, где отбывал 10 суток административного ареста. Об этом, в частности, сообщил адвокат Сергей Бадамшин.
От общения с прессой, встречавшей его у спецприемника, Мирзализаде отказался.
Суд назначил 10 суток административного ареста комику Идраку Мирзализаде по статье о возбуждении межнациональной вражды. Причиной стало выступление Мирзализаде в программе «Разгоны» в марте 2021 года, в ходе которого он пошутил про русских арендаторов квартир. На заседании суда комик вину не признал, но принес извинения тем, кого могла задеть его шутка.
В поддержку Мирзализаде выступили многие российские комики, записавшие обращение в поддержку коллеги.