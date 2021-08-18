Советник Рамзана Кадырова назвал талибов красавчиками
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Советник главы Чечни Адам Шахидов в комментариях в инстаграме назвал участников движения «Талибан» красавчиками.
Такой комментарий появился под его записью от 15 августа. Пользователь ibra272727 спросил, считает ли Шахидов талибов «красавчиками». В ответ Шахидов написал: «Матуридиты-ханафиты всегда красавчики».
Комментарий появился в день, когда талибы захватили Кабул и взяли под контроль почти всю территорию Афганистана.
15 августа глава Чечни Рамзан Кадыров назвал "Талибан" проектом США и заявил, что участники движения угрожают соседям Афганистана в Средней Азии.