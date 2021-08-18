Советник Рамзана Кадырова назвал талибов красавчиками

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Советник главы Чечни в комментариях в инстаграме назвал участников движения красавчиками.

Такой комментарий появился под его записью от 15 августа. Пользователь ibra272727 спросил, считает ли Шахидов талибов «красавчиками». В ответ Шахидов написал: « всегда красавчики».

Комментарий появился в день, когда талибы захватили Кабул и взяли под контроль почти всю территорию Афганистана.

15 августа глава Чечни Рамзан Кадыров назвал "Талибан" проектом США и заявил, что участники движения угрожают соседям Афганистана в Средней Азии.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег