Американцы в Германии пожаловались на «гаванский синдром». Это первый такой случай в стране НАТО

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В Германии двое американских чиновников обратились за медицинской помощью из-за симптомов, характерных для . Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как подчеркивает издание, это первые случаи «гаванского синдрома», зафиксированные в стране НАТО. В каких структурах работают обратившиеся за медицинской помощью американцы, WSJ не сообщает.

Аналогичные случаи в последнее время происходили и в других европейских странах, однако их названия не уточняются. Источники WSJ сообщили, что некоторые пострадавшие были сотрудниками разведки или дипломатами, работавшими по вопросам, связанным с Россией.

Впервые с «гаванским синдромом» в 2016 году столкнулись сотрудники посольства США в Гаване. Позже подобные случаи фиксировались у дипломатов в России, Китае и Узбекистане.

Спецслужбы США предполагали, что за атаками могли стоять российские власти. Москва причастность к инцидентам категорически отрицает.

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