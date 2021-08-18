«Аэрофлот» отменил рейсы в Бангкок до конца октября из-за невозможности летать над Афганистаном

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Компания «Аэрофлот» отменила все рейсы из Москвы в Бангкок из-за ограничения полетов над Афганистаном, над которым проходит маршрут полета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Консульство России в Пхукете сообщило, что полеты предварительно будут прекращены до конца октября. При этом сама авиакомпания официально отмену рейсов не подтверждала.

На сайте «Аэрофлота» сейчас можно купить билет в Бангкок на 21 августа, а после этой даты — только на 31 октября.

Управление гражданской авиации Афганистана 16 августа сообщило, что перестало контролировать воздушное пространство страны и не может более обеспечить безопасность для транзитных рейсов — и призвало авиакомпании не летать над Афганистаном.

Над Афганистаном проходят маршруты двух российских авиакомпаний — «Аэрофлота» и грузовой Air Bridge Cargo. 16 августа они сообщили, что изменят свои маршруты.

«Аэрофлот» сообщал, что над Афганистаном проходят два пассажирских маршрута — из Москвы в Бангкок и в Дели. Об отмене рейсов в столицу Индии пока не сообщалось.

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