Мосгорсуд подтвердил, что Навальный должен стоять на учете как склонный к побегу

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Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу российского политика Алексея Навального, оспаривавшего решение суда первой инстанции, который решил, что оппозиционера включили в список склонных к побегу на законных основаниях. Об этом «Медузе» сообщили в пресс-службе суда.

В июне Преображенский суд Москвы отклонил иск Навального к администрации московского изолятора «Матросская тишина», в котором политик просил признать незаконным решение комиссии СИЗО, поставившей его на профилактический учет как склонного к побегу.

В пресс-службе Мосгорсуда отметили, что решение суда первой инстанции вступило в законную силу.

Комиссия «Матросской тишины» объявила Навального склонным к побегу из-за того, что он дважды публично говорил «о намерении совершить побег». Навальный называл произнесенные слова шуткой.

Алексей Навальный говорил, что сотрудники колонии в Покрове во Владимирской области, где он отбывает срок, в течение ночи каждый час будят его, объясняя это тем, что он стоит на учете как склонный к побегу. Оппозиционер говорил, что это «пытка бессонницей». Навальный считает, что нет ни одной причины ставить его на профилактический учет.

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