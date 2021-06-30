В «Матросской тишине» заявили, что Навальный дважды говорил о побеге

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Политика Алексея Навального поставили на профилактический учет как склонного к побегу после того, как сотрудник московского изолятора «Матросская тишина» заявил, что оппозиционер дважды публично говорил «о намерении совершить побег». Как пишет ТАСС, об этом говорится в решении Преображенского суда Москвы, признавшего законным, что Навального поставили на учет.

В материалах суда сказано, что сотрудник группы по воспитательной работе СИЗО-1 ФСИН России рассказал о высказываниях Навального на заседании комиссии, которая в итоге поставила политика на профилактический учет.

Навальный объяснил произнесенные слова шуткой, пишет РИА Новости со ссылкой на постановление суда.

25 июня Преображенский суд Москвы отклонил иск Навального, оспаривавшего решение администрации «Матросской тишины» признать его склонным к побегу. 2 июня суд во Владимирской области отклонил аналогичный иск Навального к колонии в Покрове, где он отбывает срок.

Алексей Навальный рассказывал, что сотрудники колонии в Покрове во Владимирской области, где он отбывает срок, по ночам каждый час будят его, объясняя это проверкой как склонного к побегу. Политик называл это «пыткой бессонницей». Навальный утверждал, что нет ни одной причины, по которой его поставили на профилактический учет.

Читайте также

Навальный обвиняет руководство колонии в том, что его пытают бессонницей. Это действительно настоящая пытка? Насколько она опасна? (Да, это пытка, и она опасна)

Читайте также

Навальный обвиняет руководство колонии в том, что его пытают бессонницей. Это действительно настоящая пытка? Насколько она опасна? (Да, это пытка, и она опасна)

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег