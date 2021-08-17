Американский военно-транспортный самолет вывез из Кабула 640 беженцев за один полет

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Около 640 жителей Афганистана были эвакуированы на военно-транспортном самолете C-17 Globemaster III американских ВВС из аэропорта Кабула.

Как сообщает Defence One, первоначально на борт не планировалось брать столько людей, однако группы афганцев прорвались на летное поле и самостоятельно залезли в самолет. После этого экипаж принял решение не высаживать их силой, а полететь со всеми, кто уже находится на борту.

Самолет доставил афганцев в Катар.

Сейчас аэропорт Кабула является единственным местом, откуда можно покинуть Афганистан, он находится под контролем американских военных. Улететь хотят тысячи человек — утром 16 августа они прорвались на летное поле в попытке попасть на один из вывозных рейсов и стали пытаться запрыгивать в стоящие на земле самолеты. В возникшей давке погибли семь человек. Вылеты были временно приостановлены до наведения порядка на территории.

C-17 регулярно используется для перевозки большого количества людей, которых необходимо экстренно эвакуировать. Рекордное количество пассажиров самолет C-17 перевозил в 2013 году на Филиппинах, пострадавших от тайфуна — тогда за один полет из зоны бедствия были вывезены 670 человек.

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