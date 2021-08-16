США рассматривают возможность лишить Россию статуса страны с рыночной экономикой

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Министерство торговли США проверяет, соответствует ли Россия статусу страны с рыночной экономикой.

Как говорится в заявлении министерства, размещенном на сайте публикаций правительства, доказательства, необходимые для такой проверки, предоставили американские компании, занимающиеся импортом из России .

Заинтересованные стороны, сообщило министерство торговли, должны предоставить письменные комментарии до 30 августа 2021 года.

Россия была признана США страной с рыночной экономикой в 2002 году. На страны с таким статусом не распространяется ряд внешнеторговых ограничений, например, в отношении них, по американским законам, сложнее ввести антидемпинговые пошлины.

Страна с рыночной экономикой, напоминает министерство торговли США в своем заявлении, должна соответствовать , которые прописаны в Законе о тарифах, принятом в 1930 году и действующем в настоящее время.

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