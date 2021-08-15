РИА Новости: президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку

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Президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку из-за наступления боевиков движения на Кабул. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванный источник.

По неподтвержденной информации, полномочия руководителя Афганистана на переходный период принял на себя бывший министр внутренних дел страны Ахмад Джалали. Источник РИА Новости сообщил, в свою очередь, что это слухи.

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