В России третий день подряд фиксируют рекордную смертность от коронавируса. За сутки умерли 819 человек

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За сутки от коронавирусной инфекции в России умерли 819 человек, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Это новый рекорд суточной смертности. Предыдущие были зафиксированы 13 августа (815 человек) и 12 августа (808 человек). До этого в России четыре раза фиксировали по 799 смертей людей с ковидом в сутки — 16, 24, 29 июля и 11 августа.

В общей сложности с начала пандемии от коронавируса в России умерли 169 683 человека.

За последние сутки в стране были зафиксированы 22 144 новых случая COVID-19. Общее число заболевших достигло 6 579 212 человек.

Выздоровели 5 867 890 человек, из них 19 550 были выписаны из больниц за последние сутки.

13 августа власти Москвы опубликовали данные о смертности в июле 2021 года. За месяц в городе умерли 17 237 человек — на 6464 больше, чем в июле 2020 года. Власти связывают рост смертности с распространением штамма коронавируса дельта.

Росстат ранее выложил данные о смертности в России в июне. По данным этого ведомства, в первый месяц лета 2021 года в Москве умерли 16 406 человек, и это были максимальный прирост смертности с начала пандемии.

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