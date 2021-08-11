Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом 11 августа объявил, что за прошедшие сутки в России умерли 799 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Это рекордный показатель суточной смертности, и он фиксируется в России уже четвертый раз. До этого оперативный штаб сообщал о 799 смертях за сутки 16, 24 и 29 июля.

Всего, по данным оперативного штаба на 11 августа в России с начала пандемии умер 167 241 человек, болевший ковидом. Всего в стране заразились 6 512 859 человек, выздоровели 5 808 777 человек.

Данные оперативного штаба отличаются от данных Росстата из-за использования разных методик подсчета. У Росстата, например, показатели смертности выше, чем в сводках оперативного штаба.

С июня в России продолжается рост заболеваемости ковидом и рост смертности. Так, в Москве в июне 2021 года, по данным Росстата, умерли 16 406 человек, что на 7138 человек больше, чем в июне 2019 года. Всего в России в июне 2021 года умерли 185 655 человек, что на 48 418 человек больше, чем в июне 2019 года.