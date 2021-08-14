Российские фильмы «Медея» и «Герда» получили призы на кинофестивале в Локарно

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Фильмы «Медея» Александра Зельдовича и «Герда» Натальи Кудряшовой получили призы молодежного жюри на . Об этом сообщает «Кинопоиск».

Лучшей актрисой была признана Анастасия Красовская, сыгравшая главную роль в «Герде». Для нее это была первая работа в кино.

Актер Филипп Янковский получил награду независимых кинокритиков Boccalino dʼOro за главную роль в фильме «Иван Денисович».

Главный приз фестиваля — «Золотой леопард» — достался индонезийскому режиссеру Эдвину за фильм «Я мщу, остальные платят наличными».

Антон Долин о фильме «Медея»

«Медея» — древний миф в современном Израиле. Режиссер Александр Зельдович выпустил первый фильм за 10 лет В ролях Тинатин Далакишвили и Евгений Цыганов

Антон Долин о фильме «Медея»

«Медея» — древний миф в современном Израиле. Режиссер Александр Зельдович выпустил первый фильм за 10 лет В ролях Тинатин Далакишвили и Евгений Цыганов

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