Российские фильмы «Медея» и «Герда» получили призы на кинофестивале в Локарно
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Фильмы «Медея» Александра Зельдовича и «Герда» Натальи Кудряшовой получили призы молодежного жюри на кинофестивале в Локарно. Об этом сообщает «Кинопоиск».
Лучшей актрисой была признана Анастасия Красовская, сыгравшая главную роль в «Герде». Для нее это была первая работа в кино.
Актер Филипп Янковский получил награду независимых кинокритиков Boccalino dʼOro за главную роль в фильме «Иван Денисович».
Главный приз фестиваля — «Золотой леопард» — достался индонезийскому режиссеру Эдвину за фильм «Я мщу, остальные платят наличными».