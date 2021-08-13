«Во всем теле тупая бесконечная боль». Иван Жданов рассказал, что у его отца в СИЗО изъяли обезболивающие

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Директор Иван Жданов сообщил, что у его отца Юрия Жданова, находящегося в СИЗО, изъяли обезболивающие лекарства.

Жданов в телеграме привел отрывок из письма отца.

Ни сидеть, ни лежать, ни писать, ни думать, ни жить — ничего не могу. Во всем теле тупая бесконечная боль. В пакетике были обезболивающие таблетки, но во время вечернего шмона пакетик изъяли и выкинули.

Далее Юрий Жданов сообщает, что обратился в медсанчасть, где ему выдали какие-то лекарства, которые, судя по письму, не помогли, и перевели на три дня на постельный режим.

Юрия Жданова задержали в Ростове-на-Дону в конце марта. Следствие утверждает, что Юрий Жданов в тот период, когда он занимал должность заместителя главы поселка Искателей в Ненецком автономном округе, рекомендовал выделить жительнице поселка квартиру по договору социального найма, но позже выяснилось, что ее семья уже получала жилищную субсидию.

Юрий Жданов свою вину не признает, а его сын Иван Жданов связывает уголовное преследование отца со своей политической деятельностью.

В отношении самого Ивана Жданова в России возбуждено несколько уголовных дел, в том числе он вместе с Алексеем Навальным и Леонидом Волковым является обвиняемым по делу о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Жданов находится за пределами России, его объявили в межгосударственный розыск.

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