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Советник главы администрации губернатора Красноярского края Андрей Агафонов написал в фейсбуке оскорбительный пост о жителях Красноярска, жаловавшихся на дым от природных пожаров. Внимание на пост Агафонова обратил телеграм-канал «Борус», опубликовавший скриншот сообщения.

Советник главы края раскритиковал людей, оставлявших негативные комментарии в инстаграме олимпийского чемпиона по фигурному катанию Алексея Ягудина, который во время визита в Красноярск опубликовал фото города со словами «Обожаю Красноярск». Ягудина раскритиковали за то, что он не заметил смога от лесных пожаров (Ягудин признал, что «совершил глупость»).

Вот что написал Андрей Агафонов:

Я почитал комменты в инстаграме Ягудину, и стало немного стыдно, что я тоже из Красноярска. Как люди в это превратились, в эту ноющую кучу дерьма? И как им живется постоянно с этим ощущением вечной ущемленности? Человек с утра такой просыпается и думает — блин, я ж еще не задыхался ни разу! Надо немного позадыхаться! Отдельные комплименты бойцам невидимого фронта, которые воспитали целое поколение истеричек «в режиме ». Это не жители Сибири, это вообще не русские, это какой-то плаксивый сброд.

Сам Агафонов отрицает, что в своей записи говорил о жителях Красноярска. В беседе с корреспондентом филиала Mash в Красноярске он сказал: «Нет-нет-нет, не красноярцы превратились в ноющую кучу дерьма, а люди, которые вот это пишут [в комментариях у Ягудина] — это реально ноющая куча дерьма… Все красноярцы не ноют, все красноярцы живут обычной нормальной жизнью. Я не знаю, мне сложно с вами разговаривать, вы, мне кажется, интеллектуально как-то не очень развиты ».

Утром 12 августа пост Андрея Агафонова пропал из фейсбука, спустя примерно 18 часов после публикации. Судя по скриншоту «Тайги.инфо», запись не пользовалась особой популярностью: она получила 40 реакций и 34 комментария.

Агафонов заявил NGS24.RU, что не удалял запись — это сделала администрация Facebook, которая посчитала, что пост противоречит нормам сообщества. «А я забанен на месяц», — добавил он.

Дым от лесных пожаров в Якутии и Приангарье охватил более 1700 населенных пунктов в Красноярском крае и Иркутской области, пишет «Тайга.инфо». Жители Красноярска стали жаловаться на задымление 7 августа, из-за чего Роспотребнадзор рекомендовал им меньше находиться на улице.

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