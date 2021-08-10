«Мы хотим играть на улице, но мамы не разрешают». Семилетний мальчик из Красноярска обратился к Путину из-за дыма от лесных пожаров

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Семилетний житель Красноярска Владимир Каменев записал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину и попросил его «взять под личный контроль» ситуацию с лесными пожарами.

На записи мальчик стоит на обочине грунтовой дороги. На нем черные штаны, синяя рубашка и галстук в бело-бордовую полоску. Делая большие паузы между словами, он говорит:

Уважаемый наш президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Я — гражданин Российской Федерации из города Красноярск Каменев Владимир Денисович. Прошу вас взять под личный контроль вопрос об экологической ситуации в Красноярске. Нам нечем дышать, мы хотим жить. Мы хотим играть на улице, но мамы не разрешают, говорят, что там вредно. С уважением, Владимир Денисович.

Телекомпания ТВК

По данным красноярского телеканала ТВК, видеообращение школьника опубликовали в инстаграме. При публикации записи «первоклассник Вова отметил аккаунты президента, губернатора Красноярского края и страницу „ТВК Красноярск“», сообщил телеканал.

Родители мальчика рассказали, что сын сам решил записать видеообращение. Это случилось после того, как мама запретила ему выходить на улицу из-за дыма и грязного воздуха. Мальчик спросил, что ему делать, если гулять нельзя, та в шутку предложила записать обращение к Путину, а ребенок это воспринял всерьез.

Представители администрации президента пока не комментировали обращение мальчика из Красноярска.

В начале августа дым от лесных пожаров в Якутии, где несколько месяцев горит тайга, дошел до Красноярского края. 7 августа на задымление массово пожаловались жители Красноярска. После этого Роспотребнадзор рекомендовал жителям региона во время задымления меньше проводить времени на улице.

Дым от лесных пожаров в Якутии в конце июля дошел до Иркутской области. После этого Минприроды и Рослесхоз предложили ввести в Якутии и Иркутской области межрегиональный режим ЧС.

10 августа Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву увеличить группировку для тушения пожаров в регионах России.

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