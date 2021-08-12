Сергей Шойгу: мне посчастливилось и повезло работать с бывшими руководителями Югославии, попавшими в Гаагский трибунал

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ему «посчастливилось» работать вместе с бывшими руководителями Югославии, которых обвиняли в военных преступлениях. Об этом, как обратил внимание «Дождь», Шойгу рассказал на форуме «Территория смыслов», рассуждая о внутренних угрозах, которые в последние десятилетия привели к разложению общества и «приобрели основную опасность для любой страны».

И это разложение идет казалось бы незаметно. К сожалению, я был свидетелем многих таких вещей, начиная от той же самой Сербии, или бывшей Югославии. Со многими руководителями, которые потом попали в Гаагский трибунал, мне, не буду скрывать, посчастливилось и повезло работать вместе, взаимодействовать. Это и . И кого-то уже нет, но они тогда в последний момент поняли, что страна разлагается изнутри.

Министерство иностранных дел России осуждало приговоры Гаагского трибунала по Югославии. Так, после приговора Радовану Караджичу, которого изначально приговорили к 40 годам, а затем — к пожизненному сроку, МИД обвинил трибунал в строительстве «мифа о единоличной ответственности сербского народа» за события на Балканах. После пожизненного приговора Радко Младичу Россия обвинила Гаагский трибунал в «продолжении политизированной и предвзятой линии» работы.

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