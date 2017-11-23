МИД России обвинил Гаагский трибунал в политизированности и предвзятости после пожизненного приговора Ратко Младичу

В основе работы трибунала, по мнению МИД РФ, лежит «однобокая, антисербская трактовка трагических событий», происшедших в бывшей Югославии в 1990-е годы.

МИД РФ считает пожизненный приговор сербскому генералу Радко Младичу, осужденному за геноцид и военные преступления, «продолжением политизированной и предвзятой линии» работы Международного трибунал по бывшей Югославии. Об этом заявила представитель ведомства Мария Захарова.

В ходе Боснийской войны 1992–1995 годов, которая шла между сербами с одной стороны и боснийскими мусульманами и хорватами с другой, Ратко Младич возглавлял Генштаб Вооруженных сил Республики Сербской. Как установил Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге, в июле 1995 года военные под командованием Младича убили восемь тысяч боснийских мусульман.

Младич был арестован в 2011 году. 22 ноября Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил его к пожизненному заключению за геноцид, преступления против человечности и военные преступления.

МИД РФ осуждал и другие приговоры Гаагского трибунала по Югославии. Когда в 2016 году бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич был приговорен к 40 годам тюрьмы, МИД обвинил трибунал в строительстве «мифа о единоличной ответственности сербского народа» за события на Балканах.