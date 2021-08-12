Перейти к материалам

Стань агентом лета!

Гендиректора предприятия по разработке гиперзвуковых систем задержали в Москве по подозрению в госизмене

Источник: ТАСС

Сотрудники ФСБ задержали в Москве по подозрению в госизмене генерального директора и главного конструктора Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем Александра Куранова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Следователи спецслужбы уже обратились в Лефортовский суд Москвы с ходатайством об аресте подозреваемого на два месяца. Деталей уголовного дела собеседник агентства не уточнил, поскольку оно носит секретный характер.

Тем временем информированный источник «Интерфакса» сообщил, что Куранов подозревается в передаче гражданину иностранного государства секретных сведений о своих научных разработках. «По предварительным данным, Куранов, долгие годы занимавшийся гиперзвуковыми технологиями, передал иностранному гражданину информацию закрытого характера об этих научных разработках», — сказал собеседник агентства.

Другой источник «Интерфакса» рассказал, что Куранов, в частности, участвовал в разработке гиперзвукового летательного аппарата «Аякс», к которому проявляли интерес представители США и Китая. Связано ли задержание Куранова с этой разработкой, собеседник не уточнил.

Согласно открытым источникам, помимо основного места работы, Александр Куранов также является профессором кафедры cистем и технологий управления Санкт-Петербургского государственного политехнического университета.

Как преследуют ученых за госизмену

Слушайте музыку, помогайте «Медузе»

Дать денег
Реклама