Facebook удалил сеть аккаунтов из России, распространявших мифы о вакцинах AstraZeneca и Pfizer. Например, что прививка превращает людей в обезьян

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Руководство социальной сети Facebook сообщило в своем отчете (.pdf), что удалило 65 аккаунтов в фейсбуке и 243 аккаунта в инстаграме «из России», через которые распространяли недостоверную информацию о западных вакцинах от коронавируса.

Соцсеть связала аккаунты с компанией Fazze, подразделением британской маркетинговой фирмы AdNow, чьи операции проводились в основном из России. В Facebook уверяют, что кампания дезинформации, которая шла сразу на нескольких платформах, была направлена на пользователей в Индии, Латинской Америке и в меньшей степени на жителей США.

Представители соцсети считают, что участники кампании публиковали на Reddit, Medium и Change.org статьи и петиции, вводящие пользователей в заблуждение, а также использовали поддельные фейсбуки и инстаграмы для более широкого охвата (как минимум на один из инстаграмов были подписаны 24 тысячи пользователей).

Для распространения контента участники кампании привлекали инфлюенсеров, популярных на ютьюбе, в инстаграме и тиктоке, которым платили за публикации антипрививочного контента. Кампанию разоблачили после того, как влиятельные интернет-пользователи из Германии и Франции рассказали о том, что им предложили опубликовать такую рекламу. Большая часть кампании провалилась, сделали вывод представители соцсети.

Операция, связанная с Россией, началась в ноябре-декабре 2020 года, когда в аккаунтах публиковали мемы и комментарии, в которых утверждалось, что вакцина AstraZeneca превращает людей в шимпанзе. Часто такие сообщения сопровождали кадры из фильма «Планета обезьян» («Planet of the Apes»). В мае 2021 года сеть аккаунтов поставила под сомнение безопасность вакцины Pfizer, ссылаясь на некий документ AstraZeneca, украденный хакерами.

Facebook отмечает, что кампания по дезинформации была активна в моменты, когда в Латинской Америке, Индии и США обсуждали регистрацию упомянутых вакцин.

В середине июля президент США Джо Байден раскритиковал соцсети за распространение дезинформации о вакцинах против коронавируса. По его словам, платформы, которые допускают подобное, «убивают людей».

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