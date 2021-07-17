Байден раскритиковал Facebook и другие соцсети за дезинформацию о вакцинах против COVID-19. Facebook назвал обвинения голословными

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Соцсети, которые допускают на своих платформах дезинформацию о вакцинах против коронавируса, «убивают людей». Об этом заявил президент США Джо Байден, передает Associated Press.

«Они убивают людей. Единственная пандемия, которая у нас есть, — это пандемия среди непривитых», — сказал Байден отвечая на вопрос, что он может сказать Facebook и другим соцсетям, где появляется дезинформация о вакцинах.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что, по мнению администрации президента США, Facebook может сделать больше для борьбы с дезинформацией о вакцинах.

Отвечая на слова Байдена, представитель Facebook Дэни Левер заявил: «Мы не будем отвлекаться на обвинения, которые не подтверждаются фактами. Более двух миллиардов человек просмотрели надежную информацию о COVID-19 и вакцинах на Facebook — это больше, чем в любом другом месте в интернете. <…> Факты показывают, что Facebook помогает спасать жизни».

16 июля глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски заявила, что страна переживает «пандемию непривитых». По ее словам, вспышки заболевания сейчас наблюдаются в тех частях страны, где наиболее низок уровень вакцинации.

По данным CDC, по меньшей мере одну дозу вакцины против коронавируса получили 55,8% населения страны, две дозы — 48,4%. Наименьшая доля вакцинированных — в штатах Миссисипи и Луизиана, где первую дозу вакцины получили не более 50% населения.

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