«Белоруссия ведет гибридную войну против ЕС». Премьер-министр Латвии — о кризисе с нелегальными мигрантами на границе
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Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что кризис с нелегальными мигрантами, пытающимися перебраться через границы Литвы и Латвии, является проявлением «гибридной войны Белоруссии с ЕС».
«Отношения Белоруссии с ЕС из-за такой гибридной войны только ухудшаются», — подчеркнул Кариньш в интервью телеканалу TV3. «Со своей стороны, — добавил он, — мы будем держаться вместе, будем сохранять спокойствие, но будем действовать очень решительно».
Латвия с 11 августа ввела режим чрезвычайной ситуации на территориях у белорусской границы.
За последние пять дней латвийские пограничники остановили 295 человек, пытавшихся нелегально пересечь границу с белорусской стороны, из них 77 человек только в один день — 10 августа.
В соседней с Латвией Литве режим ЧС действует с конца июля. Там при попытке нелегально пересечь границу в январе-июле были задержаны более 3000 человек.
Литва обвинила власти Беларуси в том, что они не препятствуют нелегальному пересечению границы. Александр Лукашенко 5 августа поручил закрыть «каждый метр границы» с юга и запада.