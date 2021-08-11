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Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что кризис с нелегальными мигрантами, пытающимися перебраться через границы Литвы и Латвии, является проявлением «гибридной войны Белоруссии с ЕС».

«Отношения Белоруссии с ЕС из-за такой гибридной войны только ухудшаются», — подчеркнул Кариньш в интервью телеканалу TV3. «Со своей стороны, — добавил он, — мы будем держаться вместе, будем сохранять спокойствие, но будем действовать очень решительно».

Латвия с 11 августа ввела на территориях у белорусской границы.

За последние пять дней латвийские пограничники остановили 295 человек, пытавшихся нелегально пересечь границу с белорусской стороны, из них 77 человек только в один день — 10 августа.

В соседней с Латвией Литве режим ЧС действует с конца июля. Там при попытке нелегально пересечь границу в январе-июле были задержаны более 3000 человек.

Литва обвинила власти Беларуси в том, что они не препятствуют нелегальному пересечению границы. Александр Лукашенко 5 августа поручил закрыть «каждый метр границы» с юга и запада.

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