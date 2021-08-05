Лукашенко поручил закрыть «каждый метр границы» с юга и запада

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил усилить работу по охране границы на фоне миграционного кризиса.

С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то , ступить не должна. <…> Закройте каждый метр границы. Мы не зря вкладывали колоссальные средства в пограничные войска, в наши вообще силовые структуры. Народ наш должен чувствовать себя спокойно, он должен знать, что есть мужики, которые готовы их защитить.

Лукашенко обвинил Литву и Польшу в провокациях на границе, заявив, что западные страны, когда у них не получилось провести в Белоруссии «семь или восемь этапов так называемой цветной революции», вернулись «к тактике шантажа и давления».

Литва обвиняет Белоруссию в том, что власти этой страны не препятствуют переходу мигрантов через белорусско-литовскую границу в направлении ЕС (ранее сам Лукашенко говорил, что Минск не будет мешать транзиту нелегалов в Европу). Власти Литвы объявили режим ЧС и начали возведение на границе стены с колючей проволокой.

В последние дни литовские пограничники начали пытаться разворачивать мигрантов назад прямо на границе и вытеснять их обратно в Белоруссию. 4 августа погранкомитет Белоруссии сообщил о первой жертве миграционного кризиса — гражданине Ирака, который, как утверждалось, был избит на территории Литвы и «умер на руках у белорусских пограничников». Литва причастность к инциденту отвергла, назвав сообщение провокацией.

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