Суд отклонил иск Алексея Навального к Дмитрию Пескову о защите чести и достоинства

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Пресненский суд Москвы отказал в удовлетворении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации, который оппозиционный политик Алексей Навальный подал к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

В иске Навальный требовал признать не соответствующими действительности заявления Пескова о том, что с оппозиционером «работают специалисты Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки». Песков заявил это в октябре 2020 года, когда Навальный лечился в Германии.

Первоначально иск был подан в ноябре 2020 года, однако суд вернул его Навальному для устранения недостатков. Повторно Навальный подал иск в марте.

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