Избирком восстановил Бориса Вишневского на выборах по одномандатному округу в заксобрание Санкт-Петербурга

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Избирком Санкт-Петербурга единогласно отменил решение территориальной комиссии об отказе зарегистрировать лидера регионального отделения «Яблока» Бориса Вишневского кандидатом на выборы в заксобрание города по одномандатному округу. Об этом сообщил сам Вишневский.

Теперь в течение пяти дней территориальный избирком Центрального района должен заново рассмотреть вопрос о регистрации Вишневского и утвердить его в качестве кандидата.

ТИК Центрального района отказал Вишневскому в регистрации 4 августа. Причиной такого решения комиссия называла некорректно оформленные документы.

На выборах в заксобрание Петербурга Вишневский также входит в партсписок «Яблока». Помимо этого, политик выдвигается в Госдуму — по одномандатному округу и в составе партийного списка.

Другого известного представителя «Яблока» Льва Шлосберга 3 августа сняли с выборов в региональный парламент в Псковской области из-за того, что он якобы связан с . На следующий день регистрацию Шлосберга восстановили. Еще через несколько дней политика сняли с выборов в Госдуму.

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