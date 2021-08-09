Льва Шлосберга сняли с выборов в Госдуму

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Лидер псковского отделения «Яблока» Лев Шлосберг снят с выборов в Госдуму по Ховринскому одномандатному избирательному округу в Москве. Как написал политик в своем телеграм-канале, решение об отмене его регистрации принял Мосгорсуд по иску Андрея Пангаева, который баллотируется в том же округе от партии «Зеленые».

«Решение [о снятии с выборов — прим. «Медуза»] считаю незаконным и необоснованным, по существу неправовым», — написал Шлосберг, добавив, что уже обжаловал снятие с выборов.

3 августа Шлосберга снимали с выборов в Псковское областное собрание депутатов. По словам политика, такое решение было принято из-за его якобы причастности к деятельности ». 4 августа сообщалось, что избирательная комиссия Псковской области восстановила регистрацию Шлосберга кандидатом в депутаты в местный законодательный орган.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег