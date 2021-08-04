Льва Шлосберга допустили до выборов в Псковское областное собрание депутатов. Ранее его отказались регистрировать из-за связей с ФБК

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Избирательная комиссия Псковской области восстановила лидера местного отделения «Яблока» Льва Шлосберга и члена регионального совета отделения Николая Кузьмина на выборах в Псковское областное собрание депутатов. Об этом говорится в сообщении псковского отделения «Яблока».

3 августа Шлосберга и Кузьмина сняли с выборов «из-за якобы причастности к деятельности », который по решению суда объявили «экстремистской» организацией, рассказывал Шлосберг. В «Яблоке» допускали, что это связано с задержанием Шлосберга на январском митинге в поддержку политика Алексея Навального.

4 августа избирком принял постановление о том, что решение суда, объявившего ФБК «экстремистской» организацией, еще не вступило в силу. В итоге Шлосберга и Кузьмина включили в единый список кандидатов от «Яблока» в Псковское областное собрание депутатов.

Одновременно со снятием с выборов в Псковской области Шлосберга зарегистрировали кандидатом в депутаты Госдумы.

В июне в России вступил в силу закон, который запрещает баллотироваться в органы законодательной власти тем, кто работал в «экстремистских» организациях или помогали им, например, отправляя пожертвования.

Принятый закон изначально называли «законом против ФБК», поскольку его внесли на рассмотрение Госдумы во время судебного процесса, по итогам которого Мосгорсуд объявил Фонд борьбы с коррупцией и другие структуры, связанные с Алексеем Навальным, «экстремистскими» организациями.

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