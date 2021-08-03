Льва Шлосберга сняли с выборов в Псковскую областную думу из-за «связей» с ФБК. При этом его зарегистрировали на выборах в Госдуму

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Избирком Псковской области отказался зарегистрировать членов партии «Яблоко» Льва Шлосберга и Николая Кузьмина кандидатами в региональную думу. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Как пишут «Открытые медиа», избирком установил «причастность кандидатов к деятельности общественного объединения, осуществляющего экстремистскую деятельность», а именно к Алексея Навального.

Зампредседателя псковского «Яблока» Дмитрий Пермяков предположил, что в качестве повода связать ФБК и Шлосберга избирком мог использовать факт задержания депутата на январском митинге в поддержку Навального. Тогда Шлосберга оштрафовали, обвинив в том, что он был организатором митинга, сам политик это отрицал.

В тот же день, когда Шлосберга сняли с выборов в Псковской области, его зарегистрировали кандидатом в депутаты Госдумы по 207 одномандатному округу.

Закон, запрещающий баллотироваться людям, причастным к деятельности экстремистских организаций, был принят в мае 2021 года, в прессе его называли «законом против ФБК».

С помощью этого закона с выборов различных уровней были сняты уже несколько человек, которых избиркомы заподозрили в связях с ФБК. Хотя закон требует в каждом конкретном случае доказывать эту связь в суде, этого ни разу не было сделано.

Льва Шлосберга в 2015 году лишили мандата депутата Псковской областной думы после того, как в газете «Псковская губерния» (Шлосберг был ее директором) вышла серия расследований о гибели псковских военнослужащих в Донбассе. В 2016 году Шлосберг переизбрался в региональный парламент.

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