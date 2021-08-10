Блогера Юрия Хованского внесли в список террористов и экстремистов

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Росфинмониторинг включил видеоблогера Юрия Хованского в перечень организаций и физлиц, которых считают причастными к экстремистской деятельности или терроризму. Имя Хованского упоминается в перечне в разделе «Включенные» под номером восемь.

Люди, включенные в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, ограничены в возможности совершать банковские операции. Банки блокируют счета людей, попавших в перечень, из-за чего те не могут совершать любые операции по картам, взять кредит или устроиться на работу, пишет «ОВД-Инфо».

В июне в отношении блогера Юрия Хованского возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Расследование начали из-за оскорбительной песни о захвате заложников во время мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году, которую он спел во время стрима. Хованского отправили в СИЗО «Кресты». После ареста он извинился за песню, назвав ее отвратительной.

На ютьюб-канал Хованского подписаны более четырех миллионов пользователей. Он автор таких ютьюб-шоу как «Шаверма Патруль», «Бич Закупка» и Russian Stand-Up.

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