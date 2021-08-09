Бегунья Кристина Тимановская, отказавшаяся возвращаться в Беларусь, выставила на торги свою медаль

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Белорусская легкоатлетка выставила на онлайн-аукцион eBay серебряную медаль Европейских игр 2019 года. Тимановская сообщила об этом в инстаграме.

После событий 9 августа [2020 года] в Беларуси пострадало большое количество спортсменов, именно поэтому я решила выставить на аукцион медаль II Европейских игр, которая мне очень дорога, в поддержку спортсменов, пострадавших за свою позицию и за свое мнение.

В сообщили, что все деньги от продажи медали поступят на счет этой организации.

Начальная цена лота составила пять тысяч долларов. За несколько часов поступило свыше 20 заявок, а стоимость превысила 11 тысяч долларов. Торги завершатся вечером 18 августа.

Тимановская выиграла серебряную медаль на Европейских играх, которые прошли в 2019 году в Минске. Она стала второй в беге на дистанции 100 метров.

9 августа исполнился год после президентских выборов в Беларуси, на которых, по утверждению ЦИК страны, победил Александр Лукашенко, якобы набравший 80% голосов. Это привело к массовым протестам по всей стране. С начала протестов погибли не менее семи человек. Возбуждено больше 4,6 тысячи уголовных дел. Свыше 600 белорусов признали политическими заключенными.

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