Уволился автор рекламной кампании «Вкусвилла» с участием квир-семьи. Ранее торговая сеть с извинениями удалила рекламу

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Управляющий фабрикой контента торговой сети «Вкусвилл» Роман Поляков и еще несколько сотрудников из его команды уволились после того, как компания удалила рекламную статью с участием -семьи. Об этом «Русской службе Би-би-си» сообщила глава семьи, психолог Юма.

Я спрашивала у Романа разрешение рассказывать о нем. Он мне разрешил. Рома уволился по собственному желанию, он дорабатывал (может уже доработал, а может еще дорабатывает) какой-то срок, чтобы не бросать свою команду.

По словам Юмы, Поляков и его коллеги уволились, «потому что им просто было противно».

Сам Роман Поляков это не комментировал. Во «Вкусвилле» в начале июля говорили, что не собираются увольнять автора рекламной кампании.

В конце июня «Вкусвилл» выпустил рекламную статью с участием квир-семьи. Когда на это обратили внимание интернет-пользователи и СМИ, компания заявила, что «не хотела стать источником раздора и ненависти», принесла извинения и удалила опубликованный материал. Пользователи соцсетей раскритиковали «Вкусвилл» за удаление статьи.

Представители квир-семьи столкнулись с травлей в интернете, после чего уехали из России. Они собираются просить убежище в Испании.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег