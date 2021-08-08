Американец Пол Уилан, осужденный в России по делу о шпионаже, позвонил родителям. Он больше месяца не выходил на связь
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Американец Пол Уилан, приговоренный в России к 16 годам колонии по делу в шпионаже, 7 августа связался со своей семьей, сообщила «Интерфаксу» его адвокат Ольга Карлова.
«Дэвид (брат Уилана) написал, что Пола освободили в пятницу из ШИЗО. Он уже в субботу звонил родителям», — сообщила адвокат.
3 августа Ольга Карлова сообщила, что Пол Уилан больше месяца не выходит на связь с адвокатами и родными. Представители колонии № 17 в Мордовии, где находится Уилан, утверждали, что его отправили в штрафной изолятор. Дэвид Уилан говорил, что в начале июля его брата отправили на 15 суток в одиночную камеру, а затем — еще на 15 суток.
В августе адвокаты Пола Уилана собираются подать в Мосгорсуд ходатайство, в котором попросят выдворить американца из России, чтобы он отбывал наказание в США.