Суд снизил сроки заключения фигурантам дела о теракте в метро Санкт-Петербурга

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Апелляционный военный суд смягчил приговоры осужденным по делу о , произошедшем в апреле 2017 года.

Так, сообщает объединенная пресс-службе судов Петербурга, Акраму Азимову срок заключения снизили с 28 лет до 27 лет и 10 месяцев колонии. Также на два месяца каждому снижен срок заключения Мухамадюсупу и Ибрагимжону Эрматовым, приговоренным к 28 и 27 годам соответственно. Азимов и Эрматовы были признаны судом организаторами теракта.

Остальным фигурантам дела, осужденным по статьям о содействии террористической деятельности, незаконном изготовлении и обороте взрывных устройств и участии в террористическом сообществе, сроки заключения снижены на один месяц. Они первоначально были приговорены к лишению свободы на срок от 19 до 20 лет.

Все фигуранты дела своей вины не признали.