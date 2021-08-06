Роскомнадзор разблокировал Genius после того, как с сайта удалили тексты запрещенных песен

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Genius — один из крупнейших в мире сайтов с текстами песен — вновь доступен в России. Ограничение доступа к сайту было снято после того, как Genius удалил тексты песен, запрещенных в России.

«На сайте больше нет „Панельки“ и „Номеров“… Но зато есть сам сайт! Запрещенные тексты были удалены, а Genius разблокирован (а мы так хотели еще отдохнуть)», — сообщается в группе Genius Russia в соцсети «ВКонтакте».

По данным проекта «Роскомсвобода», 26 июля в реестр запрещенных сайтов были внесены сразу несколько десятков страниц портала Genius.com, которые содержат тексты песен, ранее признанных судами экстремистскими или содержащими призывы к суициду. Решения были вынесены различными судами в разное время в течение последних нескольких лет. В тот же день стало известно, что доступ к Genius в России заблокирован.

Genius — один из крупнейших сайтов в мире, предоставляющий доступ к текстам песен. Помимо непосредственно текстов, на сайте представлены их трактовки от пользователей.

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