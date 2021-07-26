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Роскомнадзор заблокировал в России сайт Genius.com, специализирующийся на публикации текстов песен. Об этом сообщается в неофициальном сообществе поклонников сайта во «ВКонтакте».

По данным проекта «Роскомсвобода», 26 июля в реестр запрещенных сайтов были внесены сразу несколько десятков страниц портала Genuis.com, которые содержат тексты песен, ранее признанных судами экстремистскими или содержащими призывы к суициду. Решения были вынесены различными судами в разное время в течение последних нескольких лет.

На сайте самого Роскомнадзора информации о внесении Genius.com в реестр запрещенных пока нет.

Genius — один из крупнейших сайтов в мире, предоставляющий доступ к текстам песен. Помимо непосредственно текстов, на сайте представлены трактовки отдельных фрагментов композиций, добавленные пользователями.

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