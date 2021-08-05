«Высокий уровень персонального риска для журналистов». Михаил Ходорковский объяснил закрытие связанных с ним проектов в России

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Михаил Ходорковский объявил, что после блокировки сайтов связанных с ним «Открытых медиа», «МБХ медиа», «Правозащиты Открытки» и других, «согласовал редакциям закрытие проектов в России».

«Озвученная причина „связь с нежелательными организациями“ (а на самом деле — со мной — гражданином России) означает высокий уровень персонального риска для журналистов», — написал Ходорковский в телеграме.

Он поблагодарил сотрудников закрывшихся проектов.

«За годы работы проекты показали свою эффективность и востребованность, а журналисты и другие участники — высокий профессионализм и готовность смело противостоять давлению авторитарного режима. Я благодарю их всех за совместную работу, а наших друзей — за поддержку».

И добавил, что он «и те из моих единомышленников, которые готовы к новому уровню риска, продолжим противостояние с режимом до его полного демонтажа».

Сайты «Открытых медиа», «МБХ медиа», «Правозащиты Открытки» и премии «Профессия — журналист» были заблокированы Роскомнадзором 4 августа. После этого руководство проектов объявило об их закрытии.

Читайте также

Роскомнадзор заблокировал в России сайты «Открытых медиа», «МБХ медиа» и «Правозащиты Открытки». Главное

Читайте также

Роскомнадзор заблокировал в России сайты «Открытых медиа», «МБХ медиа» и «Правозащиты Открытки». Главное

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег