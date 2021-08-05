Количество случаев коронавируса в мире превысило 200 миллионов

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С начала пандемии во всем мире официально зафиксировали более 200 миллионов случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает информацию о заболеваемости COVID-19 в реальном времени.

Больше всего случаев заражения выявлено в США (35 миллионов), Индии (почти 32 миллиона) и Бразилии (20 миллионов). Россия находится на четвертом месте; по официальным данным, в стране выявлено почти 6,3 миллиона заболевших COVID-19.

4,3 миллиона пациентов с коронавирусом всему миру умерли. Больше всего случаев смерти в США (614 тысяч), Бразилии (559 тысяч), Индии (426 тысяч). В России официально зафиксировано 159 тысяч смертей от коронавируса; страна занимает четвертое место в мире по этому показателю.

20 июля «Медуза», «Медиазона» и «Холод» выпустили совместное расследование о том, что в России могут в пять раз занижать статистику заболевших COVID-19. Авторы расследования сделали такой вывод на основе номеров QR-кодов, которые выдавали людям, перенесшим коронавирус.

В Минздраве заявили, что приведенные в расследовании данные — «не более чем фантазии». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расследование «абсолютно не отображает реальность». «Это какая-то компиляция просто непонятно чего», — сказал он.

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