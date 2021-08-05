CNN нашел под Минском «возможный лагерь для политических диссидентов»

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Телеканал CNN выпустил сюжет о предполагаемом лагере для политических заключенных, который построили в 85 километрах от Минска.

Лагерь находится в поселке Новоколосово Минской области Беларуси в месте, где в советское время располагался арсенал ракетных войск. Территория площадью 81 гектар обнесена тремя рядами заборов с колючей проволокой под напряжением, по периметру установлены камеры, на воротах висит табличка «Запретная граница, проход запрещен».

За забором стоят несколько зданий, в том числе одноэтажный барак со светоотражающими стеклами, по территории ходят люди в камуфлированной одежде, следует из видео, снятом возле лагеря.

Сюжет телеканала CNN о лагере CNN

Телеканал отметил, что журналисты не смогли попасть на территорию, и неясно, содержали ли там заключенных. Местные жители называют это место «лагерем». По их словам, территорию патрулируют военные. Один из местных жителей рассказал, что военные запретили ему собирать грибы возле лагеря.

Сотрудник неназванной западной разведки сказал CNN, что объект, «возможно», могут использовать как лагерь для заключенных, но прямых доказательств этому нет.

Власти Беларуси на момент публикации это не комментировали.

В январе проект бывших белорусских силовиков BYPOL опубликовал аудиозапись, где человек, представленный как замглавы МВД Беларуси Николай Карпенков, заявил, что в стране хотят создать «лагерь для особо острокопытных», по периметру которого поставят колючую проволоку. BYPOL утверждал, что лагерь хотят создать на базе исправительной колонии № 22 в городе Ивацевичи (210 километров от Минска).

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