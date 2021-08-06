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Министерство обороны Беларуси сообщило, что «возможный лагерь для политических диссидентов» в поселке , о котором рассказал телеканал CNN, на самом деле является воинской частью. Об этом говорится в телеграм-канале Минобороны.

Каждый ребенок в поселке Новоколосово Столбцовского района прекрасно знает эту воинскую часть. Она находится здесь с 50-х годов прошлого века.

По данным министерства, там расположен 25-й арсенал ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных сил Беларуси. Ведомство привело комментарий начальника арсенала Александра Бабенко. Он рассказал, что на территории части хранят «образцы» радиотехнических войск, противовоздушной обороны, зенитных ракетных войск. «В основном на арсенале служат офицеры и прапорщики, гражданский персонал. У нас только контрактники », — сказал Бабенко.

Минобороны также опубликовало высказывание местного жителя Дмитрия Шинкова, который сказал, что «все прекрасно знают этот арсенал», поскольку это «градообразующая» воинская часть.

Министерство раскритиковало журналистов CNN за то, что в сюжете телеканала «акцент при видеосъемке сделан на снятых издали „подглядывающих“ кадрах», при этом «в эфир не попала табличка с крупной надписью „Воинская часть“».

Ранее 6 августа государственный белорусский телеканал ОНТ сообщил, что «CNN выпустил фейк». ОНТ показал территорию воинской части, снятую с дрона, а также внутренние помещения арсенала, где хранится военная техника. Белорусский канал привел те же комментарии Бабенко и Шинкова, что и Минобороны.

Издание Zerkalo.io, которое создали бывшие сотрудники Tut.by, крупнейшего в Беларуси новостного ресурса, также сообщило, что «лагерь» из сюжета CNN — это воинская часть № 25819. Председатель Новоколосовского сельского совета Дмитрий Коршунков сообщил изданию, что «тут хранится техника, вооружение, работают срочники , контрактники, гражданские». «Фейк такого масштаба, что я уже не знаю», — прокомментировал он сюжет CNN.

Журналисты CNN добавили в свой материал о «лагере» заявление телеканала ОНТ, отметив, что белорусские власти считают материал «фейком». На CNN подчеркнули, что власти Беларуси не ответили на запрос телеканала, направленный перед выходом сюжета о Новоколосово.

С чего все началось CNN нашел под Минском «возможный лагерь для политических диссидентов»

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