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Российский боксер Альберт Батыргазиев принес сборной 15-е золото на Олимпиаде в Токио

Источник: РИА Новости

Российский боксер Альберт Батыргазиев стал олимпийским чемпионом в весе до 57 килограммов. В финале соревнований он победил американца Дюка Рэгана, сообщает РИА Новости

Батыргазиев принес российской сборной 15-ю золотую медаль на Олимпиаде в Токио. Также у россиян 21 серебряная и 19 бронзовых медалей.

В неофициальном медальном зачете Игр российская команда занимает пятое место — после Австралии, Японии, США и Китая.

Как проходит Олимпиада в Токио

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