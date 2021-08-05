Российский боксер Альберт Батыргазиев принес сборной 15-е золото на Олимпиаде в Токио

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Российский боксер Альберт Батыргазиев стал олимпийским чемпионом в весе до 57 килограммов. В финале соревнований он победил американца Дюка Рэгана, сообщает РИА Новости

Батыргазиев принес российской сборной 15-ю золотую медаль на Олимпиаде в Токио. Также у россиян 21 серебряная и 19 бронзовых медалей.

В неофициальном медальном зачете Игр российская команда занимает пятое место — после Австралии, Японии, США и Китая.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег