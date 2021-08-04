Украинских синхронисток на церемонии награждения на Олимпиаде представили как российских спортсменок

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Диктор на Олимпиаде в Токио на церемонии награждения победителей в синхронном плавании в дуэтах представил украинок Марту Федину и Анастасию Савчук, занявших третье место, как спортсменок .

Как рассказала ТАСС россиянка Светлана Колесниченко, которая вместе со Светланой Ромашиной заняла первое место, после такого представления «возникла пауза, никто не понимал, что происходит, но все же исправились».

Украинка Марта Федина сообщила на пресс-конференции, что на ошибку диктора никто не обратил внимания. «Мы слышали, что нас не так назвали, флаг перепутали местами. На такое никто не обращает внимания. Главное, что все закончилось хорошо», — сказала Федина.

На пресс-конференции журналисты спросили у украинских синхронисток, как складываются их отношения с российскими спортсменками «в непростые времена» между Россией и Украиной. В ответ Анастасия Савчук сказала, что между спортсменками двух стран нет враждебности, они поддерживают друг друга и поздравляют «с каждой медалью».

19-летняя Марта Федина, в свою очередь, сказала, что до Олимпиады не была знакома со Светланой Ромашиной и Светланой Колесниченко. «Но они так хорошо со мной общаются, что… Мы с ними лучшие подружки! И это очень приятно, потому что, когда я была маленькая, видела их по телику».

На соревнованиях в синхронном плавании в дуэтах россиянки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина набрали 195,9079 балла, второе место получили китайские спортсменки Хуан Сюэчэнь и Сунь Вэньянь (192,4499 балла). Результат Марты Фединой и Анастасии Савчук — 189,4620 балла.

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