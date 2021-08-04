Синхронистки выиграли для России 14-е золото Олимпиады. Светлана Ромашина стала шестикратной олимпийской чемпионкой
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выиграли золотую медаль в синхронном плавании в дуэтах.
Победа сделала Ромашину шестикратной олимпийской чемпионкой — это рекорд в истории синхронного плавания. До этого она дважды побеждала на Играх в Рио в 2016-м и в Лондоне в 2012-м и один раз — в Пекине в 2008 году.
Для российской команды золото синхронисток стало 14-м на Играх в Токио.
Медаль в групповых соревнованиях в синхронном плавании будет разыграна 7 августа.
В общем медальном зачете российская команда идет на пятом месте. У занимающей четвертое место Австралии — 15 золотых медалей. Лидирует Китай с 32 победами.