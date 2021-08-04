Синхронистки выиграли для России 14-е золото Олимпиады. Светлана Ромашина стала шестикратной олимпийской чемпионкой

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Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выиграли золотую медаль в синхронном плавании в дуэтах.

Победа сделала Ромашину шестикратной олимпийской чемпионкой — это рекорд в истории синхронного плавания. До этого она дважды побеждала на Играх в Рио в 2016-м и в Лондоне в 2012-м и один раз — в Пекине в 2008 году.

Для российской команды золото синхронисток стало 14-м на Играх в Токио.

Медаль в групповых соревнованиях в синхронном плавании будет разыграна 7 августа.

В общем медальном зачете российская команда идет на пятом месте. У занимающей четвертое место Австралии — 15 золотых медалей. Лидирует Китай с 32 победами.

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