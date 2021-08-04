Прокурор запросил для Олега Навального год условно по «санитарному делу»

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Прокурор запросил для Олега Навального один год условно с испытательным сроком три года по «санитарному делу». Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Навального Никоса Параскевова.

Олега Навального, как и других , обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 1 статьи 236 УК с применением части 4 статьи 33 УК) в ходе акции 23 января в Москве. Свою вину Навальный не признал.

«Санитарное дело» было возбуждено в январе 2021 года. По версии следствия, его фигуранты призывали выйти на акцию в поддержку Алексея Навального — и таким образом провоцировали людей на нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

3 августа юрист Любовь Соболь получила полтора года ограничения свободы по «санитарному делу». Прокурор просил для Соболь два года ограничения свободы.

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