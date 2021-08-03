В ФСБ заявили, что консул Эстонии пытался собрать сведения о планах России в Арктике. Его задержали и выслали из страны

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ФСБ России утверждает, что консул генерального консульства Эстонии в Петербурге Март Лятте, объявленный в июле персоной нон грата, «проявлял интерес к получению сведений о планах России в Арктике». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, Март Лятте несколько раз встречался с гражданином России, с которым говорил «о политике в арктической зоне». Именно через этого человека, говорят в ФСБ, он пытался получить закрытую информацию.

ФСБ распространило видео задержания консула, проведенное в начале июля. На записи сотрудник спецслужбы сказал, что консул задержан «при получении сведений закрытого характера, которые касаются безопасности Российской Федерации».

РБК указывает, что на записи гражданин России перечисляет названия документов — «План мероприятий по реализации госполитики [в Арктике]» и «План мероприятий председательства России [в Арктическом совете]». Оба этих документа, отмечает издание, находятся в открытом доступе на сайте правительства.

В июле МИД России объявил Марта Лятте персоной нон грата после того, как министерство получило «неопровержимые доказательства противозаконной деятельности» консула. Лятте покинул Россию. В ответ Эстония выслала третьего секретаря посольства России в Таллине.

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