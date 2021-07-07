Россия объявила консула Эстонии в Петербурге персоной нон грата

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Консул генерального консульства Эстонии в Петербурге Март Лятте объявлен персоной нон грата, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД России.

Объявление персоной нон грата означает, что консул должен будет покинуть Россию в течение 48 часов.

В МИД РФ заявили, что «имеются неопровержимые доказательства противозаконной деятельности» консула, добавив, что временной поверенной в делах посольства Эстонии в связи с этим «выражен решительный протест».

6 июля ФСБ объявила, что Март Лятте задержан «с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера». О каких именно материалах идет речь, не уточнялось.

В МИД Эстонии назвали задержание Лятте «постановкой» и провокацией. В заявлении МИД РФ говорится, что Москва считает такую позицию Эстонии «циничной».

7 июля советник посольства Эстонии в Москве Улла Уйбо была вызвана в МИД России. От каких-либо комментариев прессе Уйбо отказалась.

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