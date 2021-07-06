ФСБ сообщила о задержании консула Эстонии в Петербурге

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Консул генерального консульства Эстонии в Петербурге Март Лятте задержан сотрудниками ФСБ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

Консул задержан «с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера», сообщили в ФСБ. Что это за материалы, не уточняется.

Данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации. К иностранному дипломату будут применены в соответствии с нормами международного права.

В генеральном консульстве Эстонии в Санкт-Петербурге работают шесть консулов, включая Марта Лятте.

В апреле сотрудники ФСБ задержали консула Украины в Петербурге Александра Сосонюка — также, как утверждалось, при получении информации закрытого характера от гражданина России. По версии ФСБ, Сосонюк пытался получить доступ к базам данных граждан РФ.

Сосонюка выслали из России. Украина, которая назвала произошедшее с Сосонюком провокацией, в ответ выслала одного из дипломатов посольства России в Киеве.

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