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Общественный совет при министерстве культуры не согласовывал с министерством свое намерение проверить репертуар театров на соответствие стратегии национальной безопасности России. Об этом ТАСС заявила пресс-служба Минкульта от имени главы ведомства Ольги Любимовой.

Не стоит приписывать ведомству идеи и суждения отдельных членов общественного совета [при Минкульте]. С нами эти предложения не обсуждались.

Любимова также подчеркнула, что Минкульт не вправе вмешиваться в «творческую деятельность учреждений культуры».

Хочу напомнить, что цензура в нашей стране недопустима в соответствии с Конституцией. Вместе с тем, если в сфере культуры имеют место нарушения действующего законодательства, то компетентные органы вправе дать им соответствующую оценку.

О том, что общественный совет при Минкульте оценит репертуар театров на соответствие стратегии национальной безопасности, 2 августа заявил председатель совета Михаил Лермонтов.

Президент Росии Владимир Путин подписал новую стратегию национальной безопасности в начале июля. Там есть в том числе раздел про духовные ценности и культуру.

СК России в конце июля начал проверку постановок театра «Современник» — после того, как ветеранские организации пожаловались на спектакль «Первый хлеб» с Лией Ахеджаковой в главной роли.

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