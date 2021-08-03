Общественный совет при Минкульте проверит репертуар театров на соответствие стратегии национальной безопасности России

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Общественный совет при министерстве культуры России проведет слушания, на которых оценит репертуар театров «в части соответствия стратегии национальной безопасности». Об этом рассказал председатель совета Михаил Лермонтов. Когда состоятся слушания, пока неизвестно.

Лермонтов отметил, что в стратегии национальной безопасности, которую в начале июля утвердил президент России Владимир Путин, «есть огромный раздел, касающийся сохранения ценностей духовно-нравственных, патриотических».

«Общественные структуры должны взять на себя сегодня роль общественных контролеров, не цензоров, а контролеров соответствия информационной среды тем параметрам, которые заданы теперь и в указе президента», — сказал председатель совета при Минкульте.

Лермонтов сообщил «Интерфаксу», что с вопросом о репертуарной политике театров в совет «обратилась группа товарищей». В их числе писатель Святослав Рыбас, который в конце июля опубликовал колонку в «Литературной газете» под заголовком «Толстой без защиты». Сославшись на стратегию национальной безопасности, он заявил, что национальная идея России — это сохранение национальной идентичности, и предложил «посмотреть на театральный мир».

В колонке говорится, что в опере Сергея Прокофьева «Война и мир» в постановке Грэма Вика в Мариинском театре героев романа Льва Толстого представили «как не вполне нормальных людей». «Чего стоит трактовка Виком светлого образа Наташи Ростовой: проститутка», — написал Рыбас.

Автор колонки также напомнил о постановке оперы Рихарда Вагнера «Тангейзер» в Новосибирском театре оперы и балета. Из-за нее режиссера спектакля Тимофея Кулябина обвинили в оскорблении чувств верующих. Претензии Рыбаса также вызвали балет «Анна Каренина» в постановке Джона Ноймайера в Большом театре и спектакль Константина Богомолова «Мушкетеры. Сага. Часть первая» в МХТ имени Чехова.

Следственный комитет России в конце июля занялся проверкой постановок театра «Современник» — после того, как ветеранские организации пожаловались на спектакль «Первый хлеб» с Лией Ахеджаковой в главной роли. Они обнаружили в постановке оскорбление ветеранов, разжигание межнациональной розни и «неприкрытую пропаганду однополой любви».

Подробнее о проверке в «Современнике»

Следственный комитет проверяет спектакль «Первый хлеб» с Лией Ахеджаковой. В постановке «Современника» ищут оскорбление ветеранов и «неприкрытую пропаганду однополой любви»

Подробнее о проверке в «Современнике»

Следственный комитет проверяет спектакль «Первый хлеб» с Лией Ахеджаковой. В постановке «Современника» ищут оскорбление ветеранов и «неприкрытую пропаганду однополой любви»

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