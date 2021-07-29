Бастрыкин поручил проверить постановки «Современника» на предмет оскорбления ветеранов

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить постановки московского театра «Современнник» на предмет оскорбления ветеранов.

Как подчеркивается в пресс-релизе СК, такое поручение Бастрыкин дал «в связи с обращениями представителей общественности».

Негативная реакция общественности вызвана тем, что в ходе одного из спектаклей театра актеры используют не только ненормативную лексику, но и, по мнению ряда лиц, оскорбляют ветеранов Великой Отечественной войны.

Название спектакля, вызвавшего интерес СК, в пресс-релизе ведомства не уточняется. ТАСС отмечает, что речь идет о постановке «Первый хлеб».

Ранее общественная организация пожаловалась на спектакль «Первый хлеб» руководству театра «Современник», в Генпрокуратуру РФ и мэрию Москвы.

«Офицеры России» заявили, что ветеранов оскорбили многие сцены из постановки, в том числе монолог героини Лии Ахеджаковой. По сюжету она произносила монолог с нецензурной бранью, когда приходила на могилу мужа, погибшего во время войны в Афганистане. После жалобы «Офицеров России» текст монолога был отредактирован.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег