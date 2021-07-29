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Бастрыкин поручил проверить постановки «Современника» на предмет оскорбления ветеранов

Источник: Следственный комитет России

Глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить постановки московского театра «Современнник» на предмет оскорбления ветеранов.

Как подчеркивается в пресс-релизе СК, такое поручение Бастрыкин дал «в связи с обращениями представителей общественности». 

Негативная реакция общественности вызвана тем, что в ходе одного из спектаклей театра актеры используют не только ненормативную лексику, но и, по мнению ряда лиц, оскорбляют ветеранов Великой Отечественной войны. 

Название спектакля, вызвавшего интерес СК, в пресс-релизе ведомства не уточняется. ТАСС отмечает, что речь идет о постановке «Первый хлеб». 

Ранее общественная организация «Офицеры России» пожаловалась на спектакль «Первый хлеб» руководству театра «Современник», в Генпрокуратуру РФ и мэрию Москвы.

«Офицеры России» заявили, что ветеранов оскорбили многие сцены из постановки, в том числе монолог героини Лии Ахеджаковой. По сюжету она произносила монолог с нецензурной бранью, когда приходила на могилу мужа, погибшего во время войны в Афганистане. После жалобы «Офицеров России» текст монолога был отредактирован. 

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